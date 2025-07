Zgodnie z tą ustawą ziemia rolna może być nabywana, co do zasady, tylko przez rolników. Pozostali mają do tego prawo jedynie w wyjątkowych przypadkach i za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Prawo do nieudzielenia zgody i prawo pierwokupu przysługują KOWR również w przypadku nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni co najmniej 5 ha albo o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha czy udziałów lub akcji w spółkach, które mają takie nieruchomości, także wtedy, gdy do transakcji dochodzi w ramach jednej grupy kapitałowej. Temu samemu rygorowi podlega obrót gruntami rolnymi w użytkowaniu wieczystym.

Projekt zakłada wyłączenie z tych ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi w ramach grupy kapitałowej. Objęte zmianą podmioty nie będą już musiały zawiadamiać KOWR o transakcji. Nie będzie też ryzyka, że skorzysta on z prawa pierwokupu. W kwestii tego, jak rozumieć jednostkę dominującą lub jednostkę zależną, projekt odsyła do przepisów ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Dzięki zaproponowanej w projekcie zmianie przeprowadzanie transakcji obrotu nieruchomościami w ramach grupy powinno być bezpieczniejsze, szybsze i prostsze.