Tak, w określonych sytuacjach jest to możliwe. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.) oraz kodeks karny (dalej: k.k.) przewidują sankcje dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają klientów w błąd co do pochodzenia towarów, bezprawnie wykorzystują cudze tajemnice przedsiębiorstwa czy stosują reklamy naruszające zasady uczciwości kupieckiej. Choć postępowania karne są rzadkością i wymagają aktywnej postawy pokrzywdzonego, odpowiednie przygotowanie dowodów i wdrożenie mechanizmów compliance mogą znacznie zwiększyć szanse na skuteczne ściganie sprawcy oraz ochronę biznesu przed podobnymi nadużyciami w przyszłości.

Co jest czynem nieuczciwej konkurencji