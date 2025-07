Według doniesień „Faktów” TVN szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski miałby otrzymać tekę wicepremiera. - Taka propozycja rzeczywiście ze strony premiera padła - potwierdził Hołownia na wtorkowym briefingu prasowym. Zdaniem marszałka Sejmu, Sikorski jest dobrym szefem MSZ i ma „pełne papiery”, by być objąć funkcję wicepremiera. - Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i bardzo mu w tej pracy kibicuję - dodał.

Sikorski jako wicepremier będzie miał silniejszą pozycję podczas rozmów

Hołownia ocenił, że status wicepremiera zmieni pozycję negocjacyjną Sikorskiego jako reprezentanta Polski na arenie międzynarodowej. - Co innego jednak jest w tym kodzie dyplomatyczno-protokolarnym, kiedy przy stole siedzi wicepremier, a co innego kiedy siedzi tylko minister spraw zagranicznych, więc tu moje pełne wsparcie pan minister Sikorski jako lidera Polski 2050 ma - oświadczył.

Nominacja Sikorskiego na wicepremiera. Gawkowski podkreśla rolę szefa polskiego MSZ

Obecnie funkcje wicepremierów pełnią: Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) oraz Krzysztof Gawkowski (Lewica), któryodniósł się we wtorek do tych doniesień i zaznaczył, że to bardzo dobry pomysł.- Dzisiaj rano rozmawiałem z ministrem Sikorskim, zresztą jak prawie codziennie rozmawiamy. (...) Uważam go za niebywale kompetentnego, dobrze zorganizowanego i mającego wizję polskiej polityki międzynarodowej na świecie (polityka), więc W opinii szefa resortu cyfryzacji Sikorski jest ważnym politykiem dla Polski w obszarach geopolityki i dyplomacji. - Uważam, że Radosław Sikorski to nieprawdopodobnie ważny polityk (...)Jest dzisiaj gwarantem stabilności polskiej misji (dyplomatycznej) i budowy polskiej racji stanu w Unii Europejskiej - powiedział Gawkowski.

Jego zdaniem indywidualne relacje Sikorskiego z administracją amerykańską dają Polsce przewagę, wobec czego „wzmocnienie Sikorskiego" uważa za bardzo dobre. - Jestem pewien, że na to zasługuje, a jutro premier ogłosi szczegóły - dodał.