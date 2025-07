TSUE uznał, że całkowity zakaz reklamy aptek w Polsce narusza unijne prawo. To przełom dla przedsiębiorców z branży farmaceutycznej, e-zdrowia i marketingu. Wyrok otwiera drogę do legalnego informowania pacjentów o usługach aptecznych – także online. Sprawdź, co się zmienia i kto na tym zyska.