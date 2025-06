Już 11 lipca dla nowych inwestycji wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 758). Jej główny cel to przejrzystość cen na pierwotnym rynku mieszkaniowym. Kontrolą prawidłowego stosowania przepisów zajmie się UOKiK, dlatego to do niego Polski Związek Firm Deweloperskich zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie nowych przepisów.

Chodzi o informowanie o cenach 1 mkw. mieszkania, cenie całkowitej oraz wszystkich innych kosztach, które musi ponieść nabywca, kupując mieszkanie lub dom od dewelopera. Takie informacje wraz z częścią danych z prospektu informacyjnego mają być na stronie internetowej dewelopera. Natomiast w ogłoszeniach sprzedawcy muszą pamiętać o poinformowaniu o adresie tej strony internetowej. Poza tym, przez siedem dni w tygodniu trzeba codziennie przesyłać dane o cenach, nawet jeśli się nie zmieniają, do rządowego portalu Dane.gov.pl. Kara za niezastosowanie się do tych obowiązków może wynieść do 10 proc. obrotu firmy za poprzedni rok.

Prezentować ceny mieszkań zarezerwowanych?

Wątpliwości deweloperów dotyczyły na przykład tego, czy nowe obowiązki obejmują wszystkie lokale w inwestycji. UOKiK wyjaśnia, że chodzi o lokale, które są oferowane do sprzedaży, w stosunku do których nie doszło do zawarcia umowy przeniesienia własności.

„W przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej zaleca się zamieszczenie takiej informacji przy ofercie danego lokalu lub domu jednorodzinnego” – wyjaśnia prezes UOKiK.

Informacja dotycząca pomieszczeń przynależnych, które nie są przypisane do konkretnych lokali mieszkalnych, może być prezentowana w formie osobnej tabeli pod warunkiem zachowania wymogu przejrzystości i łatwości dostępu. Prezes UOKiKzaleca prezentowanie informacji o miejscach postojowych lub komórkach lokatorskich, nawet jeśli mogą być nabywane dobrowolnie i nabywca ma wybór, które miejsce czy komórkę z oferty chce ewentualnie kupić.

Prezentacja cen ma być przejrzysta

Generalnie przejrzystość i łatwość dostępu to kryteria, które w odpowiedzi prezesa UOKiK pojawiają się kilkukrotnie. Powód jest oczywisty – celem ustawy jest właśnie rzetelne, transparentne i pełne informowanie nabywców o cenach.

Z wyjaśnień prezesa UOKiK wynika, że jeśli deweloper ma jakieś wątpliwości, jak stosować te przepisy, to powinien to robić tak, aby kupujący nie musiał poszukiwać na jego stronie informacji, przechodząc przez liczne odesłania. Jeśli wymagane informacje znajdą się na podstronie, to UOKiK zaleca zamieszczenie czytelnego odesłania do nich w górnej części strony głównej. To samo dotyczy prezentacji części ogólnej prospektu informacyjnego. Oferta każdego lokalu czy domu powinna zapewniać do niego bezpośredni dostęp, jeśli zostanie on umieszczony na innej stronie lub podstronach. W ocenie prezesa UOKiK z ustawy nie wynika obowiązek przekazywania prospektu Ministerstwu Cyfryzacji.

– Jesteśmy wdzięczni UOKiK za szybką odpowiedź, bo czasu na przygotowanie nie zostało wiele. Nasi członkowie chcą rzetelnie wypełniać nowe obowiązki, a ustawa budzi wiele wątpliwości. Konstruktywnie do naszych obaw i pytań podeszło też Ministerstwo Cyfryzacji. Udało się zorganizować wspólne warsztaty, na których wypracowaliśmy model przesyłania danych do rządowego portalu – mówi Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego PZDF.

PZDF organizuje otwarte webinary, na których jego eksperci odpowiadają na pytania deweloperów. Taką działalność prowadzi w Polsce ok. 10 tys. przedsiębiorców. ©℗