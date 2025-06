Jeśli prezydent podpisze ustawę, która trafiła do niego 22 maja, to w lipcu wejdzie ona w życie. Czasu jest niewiele więc prawnicy obsługujący inwestycje zostali już zasypani pytaniami od klientów, jak przygotowaną przez posłów Polski 2050 nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym stosować. Ponieważ w wielu przypadkach eksperci nie potrafią wyjaśnić przedsiębiorcom, jak przepisy ustawy wprowadzić w życie albo nie są co do tego zgodni, to Polski Związek Firm Deweloperskich wysłał do ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka, któremu podlega mieszkalnictwo, pismo z długą listą pytań i prośbą o pilną na nie odpowiedź. To samo pismo trafiło do Tomasza Chróstnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK ma egzekwować nowe prawo i karać za jego nieprzestrzeganie.

„W toku prac nad ustawą zgłaszaliśmy szereg uwag dotyczących niejednoznacznego brzmienia jej przepisów, nie uzyskując odnośnie większości z nich zrozumienia i reakcji wnioskodawców. Naruszenie regulacji, których dotyczyły nasze wątpliwości, związane będzie z sankcją wymierzają w trybie przepisów oochronie konkurencji i konsumentów. Kluczowe jest w związku z tym ustalenie dla całego rynku deweloperskiego jednoznacznej wykładni przepisów ustawy w okresie jej vacatio legis” pisze Bartosz Guss, dyrektor generalny PZFD.

Ustawa o jawności cen mieszkań. Deweloperzy pytają: co to znaczy „własna strona internetowa”?

W pismach pojawia się pytanie, które padało już wielokrotnie. Czy prawidłowa jest interpretacja, zgodnie z którą obowiązek prowadzenia „własnej” strony internetowej, o którym mowa w art. 19a, będzie uznany za spełniony w przypadku, gdy deweloper posiada podstronę na stronie internetowej spółki dominującej albo spółki – członka grupy kapitałowej (w zakresie której domenę posiada ta spółka), bądź też gdy deweloperzy z grupy kapitałowej realizują ten obowiązek poprzez współwłasność głównej strony internetowej spółki dominującej, w której udziały mają wszystkie podmioty z grupy będące deweloperami w rozumieniu ustawy?

Kolejna wątpliwość wiąże się z obowiązkiem udostępnienia dokumentu w postaci części ogólnej prospektu informacyjnego. Czy wystarczy zamieścić go na głównej stronie internetowej dewelopera, zawierającej ogólny opis inwestycji? Czy też należy rozumieć ustawę tak, że część ogólna prospektu powinna być udostępniana przy każdej ofercie konkretnego lokalu mieszkalnego?

Niejasności budzą też przepisy o raportowaniu danych ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Chodzi o ich zakres i format.

Co obejmuje cena nieruchomości?

Przedsiębiorcy nie mają też pewności co miał na myśli ustawodawca, posługując się pojęciem „ceny całej nieruchomości lub jej części”. Czy właściwe będzie przyjęcie, że chodzi tu o cenę całego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, obliczoną jako iloczyn ceny za 1 m² powierzchni użytkowej oraz powierzchni tego lokalu lub domu, czy też ustawodawca miał na myśli inne składniki lub rodzaje cen?

„Będziemy wdzięczni za potwierdzenie, czy powyższa interpretacja jest zgodna z intencją przepisu. Jeżeli intencją ustawodawcy było inne rozumienie tego pojęcia, prosimy o jednoznaczne wskazanie, co dokładnie kryje się pod sformułowaniem „cena całej nieruchomości lub jej części”, tak aby deweloperzy mogli w sposób jednolity i zgodny z przepisami realizować obowiązek informacyjny” pisze PZFD.

Deweloperzy chcieliby też wiedzieć czy mają prezentować ceny lokali zarezerwowanych oraz czy prawidłowo interpretują, że deweloper, który w momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy dysponuje jeszcze określoną liczbą lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego, jest zobowiązany do niezwłocznego opublikowania na swojej stronie internetowej informacji dotyczących cen tych lokali, ale tylko od daty wejścia w życie nowych przepisów? Czy obowiązek ten obejmuje również lokale już istniejące w ofercie dewelopera na dzień wejścia w życie ustawy, a nie tylko nowe lokale wprowadzane do sprzedaży po tym terminie.

Co z pomieszczeniami przynależnymi w ustawie o jawności cen mieszkań?

Wątpliwości budzi też prezentowanie danych o pomieszczeniach przynależnych. Przedsiębiorcy proszą też o wskazanie, w formie katalogu zamkniętego, jakie inne świadczenia pieniężne, które nabywca zobowiązany jest spełnić na rzecz dewelopera w wykonaniu umowy przenoszącej własność, należy ujmować w prezentowanych na stronie internetowej informacjach.

„Zwracamy uwagę, że co do zasady, w momencie wykonywania umowy przenoszącej własność nabywca nie spełnia już żadnych świadczeń pieniężnych na rzecz dewelopera, poza zapłatą ceny za lokal, dom lub ewentualne pomieszczenia przynależne, które są objęte wcześniejszymi punktami” tłumaczą swoje wątpliwości.

Chcą też doprecyzowania sposobu prezentacji informacji o cenach historycznych, a także wyjaśnienia czy należy rozumieć, że każdy przedsiębiorca, który nabył lokal od dewelopera, a nie jest nabywcą w rozumieniu ustawy czyli nie jest konsumentem, w przypadku gdy po kilku latach zdecyduje się sprzedać ten lokal konsumentowi, będzie zobowiązany do założenia własnej strony internetowej i wypełnienia innych obowiązków, które ciążą na deweloperze?