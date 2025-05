O czym wykonawca musi pamiętać

1. Nie każda informacja o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym (lub jeszcze innym) może być tajemnicą przedsiębiorstwa. Może nią być wyłącznie taka, która ma pewną wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (jest źródłem zysku lub pozwala na zaoszczędzenie kosztów) dzięki temu, że pozostanie poufna.

2. Zastrzeżenie poufności musi nastąpić nie później niż z przekazaniem zastrzeganych informacji. Nie można uzupełnić zastrzeżenia, jak i jego uzasadnienia na późniejszym etapie.

3. Ciężar wykazania zasadności zastrzeżenia został w sposób wyraźny nałożony na wykonawcę. Nie należy oczekiwać, że to zamawiający będzie szukał powodów, dla których należy chronić dane informacje.

4. Zastrzeżenie musi dotyczyć tylko konkretnych informacji, a nie całych dokumentów. Tak samo uzasadnienie zastrzeżenia musi się odnosić do zastrzeżonych informacji i nie może być ogólnikowe.

5. Samo oświadczenie o zastrzeżeniu danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest wystarczającym działaniem zmierzającym do zachowania jej w poufności.

6. Wykonawcy powinni liczyć się z tym, że ich oferty co do zasady będą jawne, w szczególności w zakresie, w jakim będą podlegać ocenie co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodności oferowanego świadczenia z wymaganiami zamawiającego, kalkulacji ceny oferty oraz w ramach kryteriów oceny ofert. ©℗