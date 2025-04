Stosowanie art. 15 ust. 4 RODO nie powinno naruszać praw i wolności innych osób, w tym tajemnicy handlowej lub własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich chroniących oprogramowanie. Przedsiębiorca posługujący się oprogramowaniem umożliwiający zautomatyzowany scoring nie musi więc na żądanie udostępniać pełnych informacji dotyczących działania algorytmu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 27 lutego 2025 r. orzeczenie w sprawie dotyczącej zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym tzw. scoringu) dotyczącej zdolności kredytowej osoby fizycznej. Kierunek interpretacji TSUE ma znaczenie w ocenie korzystania z systemów sztucznej inteligencji i ujawnienia logiki stojącej za podejmowanymi decyzjami.

Trybunał odniósł się w orzeczeniu do dwóch kwestii. Po pierwsze, jak należy realizować prawo osoby fizycznej do informacji z art. 15 ust. 1 lit. h RODO o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Interpretacja sądu ma znaczenie dla korzystania systemów automatyzujących podejmowanie decyzji, która zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 4 RODO wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Po drugie, w jakim zakresie i komu podmiot stosujący algorytm podejmujący zautomatyzowane decyzje ma przekazać informacje w zakresie działania algorytmu? W tym aspekcie TSUE odwołał się do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Realizacja prawa osoby fizycznej

W pkt 50 orzeczenia TSUE wskazał, że „zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. h RODO prawo osoby fizycznej do uzyskania istotnych informacji o zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji obejmuje wszelkie istotne informacje dotyczące procedur i zasad wykorzystywania danych osobowych”. Następnie wskazał, że obowiązek przejrzystości wymaga, aby „informacje te były przekazywane w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie” oraz podkreślił, że „złożoność operacji w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie zwalnia administratora z obowiązku udzielenia wyjaśnień”.

W pkt 59 orzeczenia TSUE odniósł się do prawidłowego zrozumienia zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy przekazywanych osobie fizycznej informacji. Według trybunału w Luksemburgu wymogów tych nie może spełniać „ani zwykłe przekazanie złożonego wzoru matematycznego, takiego jak algorytm, ani szczegółowy opis wszystkich etapów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ponieważ żaden z tych sposobów nie stanowi wystarczająco zwięzłego i zrozumiałego wyjaśnienia”. Podmiot stosujący algorytm nie tylko nie ma zatem obowiązku przekazania osobie fizycznej pełnych informacji dotyczących działania algorytmu, lecz powinien przekazać te informacje w formie zrozumiałej dla postronnej osoby.

Oczywistym wyzwaniem dla organizacji na tle tak sformułowanego orzeczenia jest wdrożenie polityki informacyjnej, w której wyważone będą stopień ogólności oraz spełnienie celów informacyjnych. Jest to istotne w celu uniknięcia potencjalnego postępowania administracyjnego lub sądowego. Takie postępowania narażają na szwank reputację i zwiększają ryzyko ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w przypadku postępowań wywołanych w celu pozyskania informacji poufnych.

Wpływ na biznes

Orzeczenie odnosi się do relacji pomiędzy realizacją prawa osoby fizycznej do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji a prawem przedsiębiorcy do zachowania informacji poufnych/tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ dane i logika stojąca za systemem podejmującym decyzje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wskazano, że jeżeli podmiot stosujący algorytm uważa, iż informacje zawierają dane osobowe osób trzecich lub tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 2016/943, to jest zobowiązany do przekazania tych informacji właściwemu organowi nadzorczemu lub właściwemu sądowi. Następnie na organach nadzorczych lub sądzie spoczywa obowiązek wyważenia rozpatrywanych praw i interesów osób trzecich w celu ustalenia zakresu prawa dostępu do informacji przysługującego osobie fizycznej przewidzianego w art. 15 RODO.

W celu zdefiniowania tajemnicy przedsiębiorstwa TSUE odwołał się do art. 2 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. W skrócie: informacje są poufne (stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa), jeżeli:

nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji,

mają wartość handlową oraz

podane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę i podejmuje rozsądne działania dla utrzymania ich w tajemnicy.

Dla uznania informacji za poufną istotnym – i łatwo pomijanym – warunkiem jest podanie tych informacji przez właściwą osobę w organizacji. Wymaga to odpowiedniego przypisania roli i faktycznego wykonywania obowiązków.

Zakres danych przekazywanych do organu administracji lub sądu wynika z art. 58 ust. 1 lit. e RODO. Przepis ten wskazuje, że organowi nadzorczemu przysługują uprawnienia do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji jego zadań. Zatem sąd i organ mają uprawnienia do danych osobowych oraz niezbędnych informacji.

Z treści przepisu należy wnioskować, że prawo do uzyskania informacji dotyczących systemu nie jest absolutne. Przedsiębiorca jest zatem uprawniony do ograniczenia przekazywanych informacji do niezbędnego w kontekście danej sprawy zakresu – chodzi zarówno o informacje obejmujące dane osobowe osób trzecich, jak i o dane dotyczące samego systemu. Takie rozumienie potwierdza również pkt 71 komentowanego orzeczenia. Wskazano w nim, że „stosowanie prawa do uzyskania kopii z art. 15 ust. 4 RODO nie powinno naruszać praw i wolności innych osób, w tym tajemnicy handlowej lub własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich chroniących oprogramowanie”.

Wnioski

Osoba fizyczna ma prawo do uzyskania informacji dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W mojej ocenie z orzeczenia pośrednio można wnioskować, że:

prawo osoby fizycznej jest w gruncie rzeczy ograniczone do przekazania ogólnych informacji na temat logiki i zasad podejmowanych decyzji przez algorytm;

merytoryczna kontrola poprawności działania systemu wykonywana jest przez organy administracji oraz sądy i musi się odbywać z poszanowaniem danych osobowych osób trzecich oraz tajemnicy przedsiębiorstwa stosującego system;

zakres informacji przekazywanych organom administracji lub sądom nie jest absolutny, tylko dotyczy niezbędnych informacji, na co wskazuje art. 58 RODO;

w przypadku korzystania z algorytmu osoby trzeciej podmiot stosujący powinien zapewnić sobie prawo do niezbędnych informacji o działaniu systemu.

Kluczowa jest realizacja obowiązku informacyjnego z art. 15 RODO, ponieważ istnieje zagrożenie, że takie postępowania przed organami publicznymi będą wykorzystywane do uzyskania dostępu do informacji o działaniu algorytmu przez konkurencyjne podmioty. ©℗