Do kancelarii adwokackiej na Słowacji zgłosił się mężczyzna (RU), który miał zlecić przygotowanie umowy i wszystkich dokumentów dla tworzonej przez siebie spółki, w której miał zostać członkiem zarządu i wspólnikiem. Kancelaria zlecenie wykonała i wystawiła fakturę na ponad 3 tys. euro, która nie została jednak opłacona. Dlatego też skierowała do sądu pozew o zapłatę. Klient z kolei kwestionuje zawarcie ustnej umowy. Przyznaje, że rozmawiał na temat ewentualnego zlecenia, ale ostatecznie go nie udzielił, a już na pewno nie uzgadniał wynagrodzenia za nie.

Przepisy o opóźnionych płatnościach