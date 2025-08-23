Kreml unika spotkania Putina z Zełenskim z obawy przed stratą wizerunkową w Rosji.

Moskwa nie chce podważyć propagandowej narracji o „pełnym zwycięstwie”.

ISW wskazuje, że Rosja obawia się dodatkowych sankcji USA.

Ławrow publicznie kwestionuje legalność prezydentury Zełenskiego.

Podważanie mandatu Zełenskiego może posłużyć Rosji do unieważnienia przyszłych porozumień pokojowych.

Kreml unika spotkania Putina z Zełenskim

Kreml unika spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, bo boi się, że takie spotkanie podważyłoby wizerunek Putina w kraju – podkreślił w ostatnim raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

ISW przypomniał, że w piątek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji, w którym stwierdził, że obecnie nie ma planów spotkania Putina z Zełenskim, a Putin spotka się, „gdy będzie gotowy plan szczytu”. Podkreślił, że obecnie plan ten gotowy nie jest.

Strach przed konsekwencjami wizerunkowymi

Zdaniem ISW wywiad Ławrowa miał wyjaśnić zachodnim odbiorcom, dlaczego nie dojdzie do spotkania Putina z Zełenskim w terminie oczekiwanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W ocenie analityków Moskwa obawia się, że dwustronne spotkanie mogłoby podważyć wewnętrzne uzasadnienie Putina dla wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rosyjski niezależny portal Wierstka, powołując się na rozmówców z Kremla, twierdzi, że Putin i jego doradcy obawiają się negatywnych konsekwencji wizerunkowych takiego spotkania.

Propaganda a polityka wewnętrzna Rosji

Zdaniem ISW władze starają się nie narazić opinii publicznej, którą propaganda przygotowała do akceptacji wyłącznie pełnego zwycięstwa Rosji na Ukrainie. Jednocześnie Moskwa stara się uniknąć dalszych sankcji USA, które mogłyby wpłynąć na zdolność prowadzenia wojny.

ISW przypomniał, że argument rosyjskich władz, mający przerzucić winę za brak rozmów na stronę ukraińską, to podważanie legitymacji demokratycznie wybranego rządu Ukrainy. Podczas piątkowego wystąpienia w amerykańskiej telewizji Ławrow zapytał, jak Rosja może spotykać się z osobą „podającą się za przywódcę”, sugerując fałszywie, że Zełenski pełni swoją funkcję nielegalnie.

Kreml podważa legalność wyboru Zełenskiego na prezydenta Ukrainy

Wcześniej Ławrow kwestionował także legalność ukraińskich urzędników i ich uprawnienia do podpisania porozumienia pokojowego z Rosją. Podobne stanowisko zajmowali inni rosyjscy politycy, w tym deputowani komisji spraw zagranicznych i komisji obrony Dumy Państwowej.

Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie podważali legalność prezydentury Zełenskiego. Był to element ciągłych działań mających usprawiedliwić wojnę Rosji z Ukrainą i odwrócić uwagę od faktycznej odmowy udziału w negocjacjach.

Możliwość wycofania się Rosji z przyszłego porozumienia

ISW zwróciło uwagę na jeszcze jedną konsekwencję postawy Moskwy. Odrzucając legalność Zełenskiego, Rosja może w przyszłości wykorzystać ten sam argument, by wycofać się z jakiegokolwiek podpisanego porozumienia pokojowego.