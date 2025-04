Akt obowiązuje od 7 marca ub.r. Ma powstrzymać strażników dostępu – tj. firmy o tak silnej pozycji rynkowej, że mogą blokować działalność konkurentów – przed faworyzowaniem własnej oferty.

Apple stosuje ograniczenia

Postępowania w sprawie nieprzestrzegania DMA Bruksela wszczęła w marcu ub.r., a trzy miesiące później we wstępnej opinii stwierdziła, że Apple i Meta naruszyły przepisy aktu. Wczorajsza decyzja potwierdza te ustalenia.

KE uznała, że Apple uniemożliwia twórcom aplikacji bezpośrednie informowanie konsumentów o alternatywnych i tańszych ofertach dostępnych poza jego sklepem z aplikacjami (App Store). Big tech nie wykazał, że te ograniczenia są obiektywnie konieczne i proporcjonalne. Komisja nakazała mu ich zniesienie oraz powstrzymanie się od takiego zachowania w przyszłości.

Meta wprowadziła „pay or okay”

Z kolei Meta została ukarana za model dostępu do Facebooka i Instagrama, w którym użytkownicy mogli albo zgodzić się na przetwarzanie ich danych osobowych w celu personalizacji reklam, albo zapłacić za korzystanie z platform społecznościowych („pay or okay”). Taki binarny model funkcjonował od listopada 2023 r. do listopada ub.r., ale kara obejmuje tylko okres obowiązywania DMA od marca ub.r.

KE stwierdziła, że „pay or okay” Mety nie spełniał wymogów DMA, ponieważ akt nakazuje uzyskanie dobrowolnej zgody użytkowników na łączenie ich danych osobowych pomiędzy różnymi usługami strażników dostępu (np. platforma – reklamy). Użytkownikom, którzy nie wyrażą takiej zgody, należy zaś zapewnić mniej spersonalizowaną, ale równoważną alternatywę.

W listopadzie 2024 r. Meta wprowadziła trzecią opcję dostępu do Facebooka i Instagrama, przedstawiając ją jako wykorzystującą mniej danych osobowych do celów reklamowych. Komisja obecnie ją analizuje.

Komisja Europejska wysyła jasny sygnał

- Dzisiejsze decyzje stanowią silny i jasny sygnał - stwierdza Teresa Ribera, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw czystej, sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji. - Apple i Meta nie spełniły wymogów aktu o rynkach cyfrowych, wdrażając środki zwiększające zależność użytkowników biznesowych i konsumentów od ich platform. W rezultacie podjęliśmy zdecydowane, ale wyważone działania egzekucyjne przeciwko obu przedsiębiorstwom, oparte na jasnych i przewidywalnych zasadach. Wszystkie przedsiębiorstwa działające w UE muszą przestrzegać naszych przepisów i szanować europejskie wartości - podkreśla.