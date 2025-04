Przepisy zobowiązujące do zapłaty za korzystanie z samochodu kupionego na kredyt, którego umowa została następnie wypowiedziana, są zgodne z unijnym prawem – do takich wniosków doszedł rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. W praktyce oznacza to, że wzięcie kredytu, a następnie jego wypowiedzenie nie może być sprytnym sposobem na darmowe korzystanie z auta.

Ta dosyć nietypowa sprawa dotyczyła dwóch „pomysłowych” Niemców, którzy kupili samochody na kredyt. Pierwszy z nich w listopadzie 2017 r. zawarł umowę kredytu z Volkswagen Bank, natomiast drugi podpisał analogiczną umowę w marcu 2019 r. z Mercedes-Benz Bank. Po niespełna dwóch latach mężczyźni złożyli oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powołali się przy tym na nieprawidłowości w zakresie informacji, które powinny znaleźć się w umowie. Według kredytobiorców te braki spowodowały, że termin na wypowiedzenie umowy nigdy nie zaczął biec.

Czym skutkuje wypowiedzenie umowy kredytu na auto?

Volkswagen i Mercedes zakwestionowały taką możliwość, twierdząc, że termin na wypowiedzenie umowy upłynął na długo przed złożeniem oświadczeń przez pomysłowych kredytobiorców. Co więcej, Mercedes-Benz Bank zażądał od swojego klienta zapłaty odsetek tytułem opłaty za korzystanie z samochodu, począwszy od chwili jego zakupu za pieniądze uzyskane z kredytu aż do chwili jego zwrotu do dilera aut.

Luksemburski trybunał w wyroku w sprawach połączonych C-38/21, C-47/21 i C-232/21 przesądził, że w przypadku braku informacji w umowie kredytobiorca może odstąpić od niej nawet po latach od daty jej zawarcia. Niemiecki sąd stanął jednak przed koniecznością rozstrzygnięcia tego, czy po odstąpieniu od umowy bank ma prawo zażądać od niego uiszczenia opłaty za użytkowanie samochodu kupionego na kredyt. Z uwagi na objęcie tego typu spraw regulacją wynikającą z unijnej dyrektywy 2008/48 sąd zwrócił się o pomoc do TSUE.

Co mówi unijne prawo?

Rzecznik generalny TSUE wskazał, że unijne prawo nie dokonuje w tym zakresie tzw. pełnej harmonizacji, nie precyzuje zatem konkretnych obowiązków ciążących na banku i pozostawia prawodawcy krajowemu możliwość uregulowania tych kwestii w stosunkowo dowolny sposób. Jednocześnie zastrzegł wyraźnie, że przepisy dyrektywy 2008/48 nie stoją na przeszkodzie wprowadzeniu do umowy z konsumentem postanowienia, które obligowałoby nabywcę do zapłaty odsetek za używanie auta, zwróconego następnie do dilera. ©℗