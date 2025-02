Do 14 marca przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy magazynów energii elektrycznej - ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wsparcie obejmuje do 45 proc. kosztów inwestycji. Kto może skorzystać z programu?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków do programu, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw w budowie systemów magazynowania energii elektrycznej. Dofinansowanie obejmuje:

budowę systemu magazynowania energii o minimalnej pojemności 0,9 GWh i czasie pracy od 4 do 5 godzin, np. kontenery bateryjne, inwertery, transformatory, montaż modułów bateryjnych, systemy wspomagające (np. klimatyzacja),

budowę przyłącza do sieci oraz infrastruktury towarzyszącej (opcjonalnie),

konfigurację i adaptację magazynu (opcjonalnie),

zakup niezbędnych komponentów i technologii – w tym systemów zarządzania energią i urządzeń zabezpieczających,

koszty doradztwa technicznego – analizy, ekspertyzy i oceny środowiskowe.

Przeznaczone na ten cel środki w wysokości 893,46 mln zł mają przyczynić się do rozwoju nowoczesnych instalacji, które usprawnią bilansowanie systemu elektroenergetycznego w Polsce. Warto podkreślić, że rozwój magazynów energii przyczynia się do zmniejszenia strat energetycznych i poprawy efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Program skierowany jest do przedsiębiorstw mających siedzibę lub oddział na terenie Polski, przy czym wykluczone są podmioty sektora finansowego. Wnioskodawcy muszą spełniać warunki określone w art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014. Oznacza to, że pomoc kierowana jest głównie do dużych i średnich przedsiębiorstw, które planują inwestycje w nowoczesne technologie energetyczne. Dodatkowo priorytetowo traktowane będą projekty, które:

wykorzystują technologie umożliwiające efektywne magazynowanie nadwyżek energii z OZE,

współpracują z systemami zarządzania popytem na energię (DSM – Demand Side Management),

mają potencjał do skalowania i wdrożenia w większej skali.

Warunki finansowe pomocy

Dotacja może pokrywać maksymalnie 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (które można ponieść nie później niż do 30 czerwca 2026 r.), co stanowi znaczną ulgę finansową dla firm zainteresowanych budową systemów magazynowania energii. To szczególnie istotne w kontekście dynamicznie rozwijającego się rynku OZE oraz rosnących kosztów inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach możliwe jest łączenie dotacji z innymi instrumentami wsparcia, np. preferencyjnymi pożyczkami czy programami regionalnymi, co zwiększa atrakcyjność finansową przedsięwzięcia.

Jak złożyć wniosek?

Proces aplikacyjny odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system WOD2021, dostępny na platformie https://wod.cst2021.gov.pl. Wnioski można składać od 17 lutego do 14 marca 2025 r. do godziny 23.59. Aby poprawnie przygotować dokumentację, wnioskodawcy powinni:

przygotować projekt inwestycji, uwzględniając harmonogram realizacji,

wykazać zgodność przedsięwzięcia z celami programu i przepisami prawa,

przedstawić szacunkowy kosztorys wraz z wykazem kosztów kwalifikowanych,

wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w systemie WOD2021,

dołączyć dodatkowe analizy techniczne i środowiskowe, jeśli wymagane.

Opłacalna inwestycja

Magazynowanie energii elektrycznej odgrywa kluczową rolę w stabilizacji krajowego systemu energetycznego. Korzyści z wdrożenia systemów magazynowania energii obejmują:

lepsze bilansowanie produkcji i zużycia energii,

niższe koszty energii dla przedsiębiorstw,

zwiększoną niezależność energetyczną i bezpieczeństwo dostaw,

optymalizację funkcjonowania sieci elektroenergetycznej,

mniejszą emisję CO₂ poprzez efektywne wykorzystanie OZE.

Ponadto rozwój magazynów energii wspiera integrację inteligentnych sieci energetycznych (smart grids), co umożliwia lepsze zarządzanie zużyciem energii w skali lokalnej i krajowej. Przedsiębiorstwa zainteresowane inwestycją w magazyny energii powinny także monitorować inne dostępne programy finansowe, które mogą uzupełnić budżet projektu, m.in. Fundusz Modernizacyjny, Program FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko), regionalne programy operacyjne czy preferencyjne pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). ©℗