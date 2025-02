Oznaczenie w postaci symbolu liścia w przypadku produktów z papieru nie ma charakteru odróżniającego. Większości odbiorców będzie się kojarzyć z tym, że towar został wyprodukowany z materiałów pochodzących z recyklingu – uznał Sąd UE.

Logo z symbolem liścia zgłosiła do rejestracji jako unijny znak towarowy szwedzka firma. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uwzględnił wniosek w zakresie klasy 21 klasyfikacji nicejskiej, obejmującej m.in. metalowe uchwyty na ręczniki i papier toaletowy, przybory kuchenne i dozowniki. Odmówił natomiast rejestracji w klasie 16, w której widnieją m.in. papier, opakowania z tektury, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe czy papier toaletowy. Zdaniem EUIPO w przypadku tych produktów oznaczenie w postaci wizerunku liścia nie ma bowiem charakteru odróżniającego.

Związek między towarem a środowiskiem

Sąd UE, do którego szwedzka firma zaskarżyła tę decyzję, w pełni podzielił argumenty EUIPO. Przypomniał orzecznictwo, w którym przesądzono już, że wystarczy wykazać istnienie związku między cechami towaru a sposobem postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców, aby podważyć charakter odróżniający oznaczenia. W tym przypadku chodzi o związek między towarami a naturą i środowiskiem. Papier ma znaczny wpływ na środowisko, co doprowadziło do zmian w jego produkcji. Jako surowca do jego wytwarzania używa się makulatury, konsumenci zaś zdają sobie sprawę z konieczności jego recyklingu.

„W związku z tym właściwy krąg odbiorców bez trudu zrozumie sporny symbol jako odnoszący się do tego, że produkty te są wykonane z makulatury, że nadają się do recyklingu lub że zostały wyprodukowane w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, ewentualnie, że papier ten jest bezdrzewny lub pochodzi z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny” – podkreślił Sąd UE w uzasadnieniu orzeczenia.

LIczą się skojarzenia konsumentów

Tę argumentację potwierdziło wiele dowodów przedłożonych przez EUIPO z przykładami używania symbolu liścia do podkreślenia ekologicznego charakteru produktów. Ten sam symbol jest wykorzystywany do promowania idei zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego czy certyfikowania produktów ekologicznych.

O ile więc w przypadku uchwytów na ręczniki papierowe liść może zostać uznany za wyróżniający daną markę, o tyle w przypadku samych ręczników już nie. U większości konsumentów liść wywoła skojarzenia z ekologicznym sposobem wytwarzania tych ręczników. ©℗

orzecznictwo