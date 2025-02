3 lutego 2025 r. ruszyła kolejna edycja programu, obejmująca m.in. rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Wsparcie od Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) mogą uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Kluczowe jest tempo działania – decyduje kolejność zgłoszeń.

O dofinansowanie mogą występować firmy z różnych sektorów gospodarki. Celem programu jest nie tylko wsparcie finansowe, lecz także wzmocnienie konkurencyjności MŚP na rynkach krajowych i międzynarodowych dzięki promowaniu ochrony ich innowacji i aktywów intelektualnych.

Wsparcie obejmuje zgłoszenia (na poziomie krajowym, unijnym oraz międzynarodowym) dotyczące znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Można uzyskać zwrot nawet 75 proc. opłat urzędowych na poziomie krajowym i unijnym oraz do 50 proc. kosztów zgłoszeń międzynarodowych. Przy czym z programu są wykluczone opłaty manipulacyjne za zgłoszenie międzynarodowego znaku towarowego, pobierane przez urząd pochodzenia.

Finansowanie ochrony znaków towarowych i wzorów jest ograniczone do wysokości 1000 euro. Program oferuje również wsparcie w wysokości do 3,5 tys. euro na pokrycie kosztów związanych z rejestracją patentów oraz możliwość uzyskania dofinansowania do 1,5 tys. euro na ochronę roślin. W ramach SME Fund dostępne są również usługi takie jak IP Scan, które pomagają firmom w ocenie ich aktywów intelektualnych – w tym przypadku wsparcie może wynieść 630 euro.

Ważne Dotacje są przyznawane w formie voucherów, a zwrot kosztów następuje bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy. Można się ubiegać o jeden bon na dany rodzaj działania związanego z własnością intelektualną.

Przykładowe wartości dofinansowania

Znaki towarowe:

– opłata na terenie Polski wynosi 940 zł → 235 zł po dofinansowaniu,

– opłata na terenie UE to 850 euro → 212,5 euro po dofinansowaniu.

Wzory przemysłowe:

– opłata za zgłoszenie na terenie Polski wynosi 520 zł → 130 zł po dofinansowaniu,

– opłata na terenie UE to koszt 350 euro → 87,5 euro po dofinansowaniu.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentami programu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz

osiągają roczny obrót poniżej 50 mln euro lub mają roczną sumę bilansową nieprzekraczającą 43 mln euro.

Ponadto muszą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej lub w Ukrainie. Co ważne, nie mogą mieć zaległości w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Nie muszą same składać wniosku o dofinansowanie. Mogą upoważnić do tego przedstawiciela zewnętrznego.

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Jest stosunkowo prosta. Trzeba postępować w następujący sposób:

▶ Krok 1. Rejestracja w systemie EUIPO

Na platformie SME Fund należy utworzyć konto i wypełnić formularz rejestracyjny.

▶ Krok 2. Złożenie wniosku

We wniosku przedsiębiorca musi przedstawić planowaną rejestrację oraz oszacować związane z nią koszty. Musi też podać dane swojej firmy. Wymagane dokumenty to: zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy oraz wyciąg z rachunku bankowego, który zawiera następujące dane: nazwę przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN oraz kod BIC/SWIFT.

▶ Krok 3. Realizacja zgłoszenia

Po zakończeniu procesu rejestracji i zapłaceniu wymaganych opłat przedsiębiorca musi przekazać dowód dokonania rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego do EUIPO w celu finalizacji rozliczenia dofinansowania.

Uwaga! EUIPO zwraca część kosztów dopiero po zakończeniu procesu zgłoszenia.

Aby uniknąć odrzucenia wniosku, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Należy m.in.:

ubiegać się o ochronę oznaczenia, które może być znakiem towarowym,

poprawnie wskazać klasę towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej (dla znaków towarowych) lub lokarneńskiej (dla wzorów przemysłowych),

prawidłowo wnieść opłatę,

załączyć wszystkie wymagane dokumenty, np. zaświadczenie VAT czy o niezaleganiu z płatnościami,

zrealizować voucher w wyznaczonym terminie. ©℗

Wykorzystanie funduszy w poprzednich edycjach Zainteresowanie wsparciem SME Fund rośnie z roku na rok. W poprzednich edycjach liczba wniosków wynosiła kilku tysięcy. Dotychczas największa liczba aplikacji pochodziła z sektora technologicznego, w tym z branż IT, start-upów, e-commerce oraz sektora mody i designu. ©℗