Łatwo stworzyć bariery biurokratyczne, ale trudno się ich pozbyć. Według KE 60 proc. tych, które ograniczały sektor usług w krajach UE 20 lat temu, działa do dziś. KE chce to zmienić i czeka na opinie przedsiębiorców do końca stycznia

KE pracuje nad strategią jednolitego rynku. Z zapowiedzi wynika, że chce wspierać konkurencyjność działających w UE firm. Nowa strategia ma być gotowa w czerwcu. Jej celem jest usunięcie starych barier regulacyjnych i administracyjnych i zapobieganie powstawaniu nowych, które utrudniają funkcjonowanie jednolitego rynku, transgraniczne świadczenie usług, handel i inwestowanie. Dlatego Komisja prosi przedsiębiorców, by wzięli udział w konsultacjach i napisali, jakie widzą przeszkody w swobodnym przepływie towarów i usług na jednolitym rynku oraz sposoby ich usunięcia.

„Istotne jest, aby w ramach tych konsultacji głos zabrali polscy przedsiębiorcy, dlatego zachęcamy do podzielenia się z Komisją Europejską materiałami, opracowaniami i analizami oraz przesłanie uwag. (…) Zebrane pomysły zostaną omówione 17 lutego 2025 r. podczas Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) w Krakowie, które Komisja Europejska współorganizuje z polską prezydencją” – zachęca do udziału w badaniu Konfederacja Lewiatan.

Część przedsiębiorców i ich organizacji, także ministerstw z krajów członkowskich, już zamieściła swoje opinie. Apelują o uproszczenie procedur i cyfryzację tam, gdzie jest to możliwe. Zwracają uwagę na problem uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE. Państwa członkowskie ograniczają regulacjami dostęp do wielu zawodów. Uwadze firm nie uszły złożoność i koszty raportów ESG. Przedsiębiorcy podpowiadają też cyfryzację procedur celnych czy wprowadzenie możliwości robienia przeglądów technicznych samochodów ciężarowych nie tylko w kraju rejestracji.

„Z tego powodu ciężarówki robią wiele kilometrów niepotrzebnie, co powoduje zarówno wysoką, jak i niepotrzebną emisję CO2 oraz koszty dla firmy” – zwraca uwagę przedsiębiorca transportowy z Holandii.

Z kolei włoska firma przekonuje, że obecnie każde państwo członkowskie UE używa własnych symboli, jeśli chodzi o oznaczenie odpadów, i proponuje, by to ujednolicić dla całej UE. Europejskie Stowarzyszenie Stoczni i Wyposażenia Morskiego wzywa KE do uproszczenia i ujednolicenia procedur administracyjnych i sprawozdawczych dla operatorów żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i żeglugi śródlądowej. Zapewnieniu uczciwej konkurencji miałoby służyć konsekwentne stosowanie unijnego rozporządzenia w sprawie kabotażu morskiego, które umożliwia przedsiębiorstwom żeglugowym z UE swobodny dostęp do usług transportowych między portami UE.

Z kolei grupa ING, poza wieloma sugestiami dotyczącymi bankowości, zwraca uwagę KE na szerszy problem, którym jest zróżnicowana interpretacja przepisów UE w państwach członkowskich wynikająca ze swobody w implementacji dyrektyw. Utrudnia to stworzenie jednolitego rynku. Problem ten dostrzegają także inni unijni przedsiębiorcy.

Konsultacje potrwają do 31 stycznia. Można w nich wziąć udział poprzez stronę internetową KE: https://ec.europa.eu/. ©℗