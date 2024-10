Droga do cyfryzacji się wydłuża. Resort rozwoju proponuje nowelizację prawa geodezyjnego, by nie blokować inwestycji. Z nowelizacją musi zdążyć do końca roku.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów Ministerstwo Rozwoju i Technologii zamieściło założenia do nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.) oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.). Z ostatnim dniem grudnia 2024 r. upływa termin, w którym starostwa mogą prowadzić mapy zasadnicze w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej danymi wektorowymi. Dane wektorowe to kreski, które widzimy na mapie zasadniczej. Na przykład cztery połączone kreski oznaczają budynek.

Mapa zasadnicza jest jednym z podstawowych dokumentów, niezbędnych architektom do projektowania inwestycji. Nie można się bez niej obejść, przygotowując dokumenty planistyczne, a także wtedy, gdy chodzi o projektowanie infrastruktury. Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami te organy, które do końca roku nie przekształcą mapy zasadniczej z wersji analogowej czy hybrydowej do postaci cyfrowej i nie stworzą odpowiedniej bazy danych, nie będą miały podstawy prawnej do prowadzenia mapy zasadniczej. Bez niej zaś nie można projektować inwestycji. Jak podaje MRiT, 1 stycznia 2025 r. w takiej sytuacji znajdzie się 40 proc. starostw.

„Brak możliwości udostępniania mapy zasadniczej, stanowiącej podstawę planowania i projektowania dużej części obiektów budowlanych, będzie miało negatywny wpływ na cały proces inwestycyjno-budowlany (…) Spowoduje zablokowanie wielu procesów inwestycyjno-budowlanych, w tym przede wszystkim budowy przyłączy, dla których co do zasady sporządza się plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Brak wydłużenia terminu przejściowego spowoduje zatem negatywne skutki dla uczestników procesu inwestycyjnego, których skala na ten moment jest niemożliwa do oszacowania” – pisze resort w uzasadnieniu projektu.

Zdaniem ekspertów powodów zwłoki starostw w wypełnieniu obowiązków jest kilka. Jeden z nich to brak sankcji za niedotrzymanie terminu. Kolejne to czasochłonność i koszt przejścia z wersji papierowej do cyfrowej. Wymaga to tzw. obiektowania każdego budynku, czyli nadania mu bardziej skomplikowanej formy niż cztery kreski.

Projektowana nowelizacja zakłada wydłużenie terminu przejściowego, w którym dopuszczona zostanie możliwość prowadzenia przez starostów mapy zasadniczej na starych zasadach do 31 grudnia 2027 r. Według głównego geodety kraju jest to realny termin, który powinien wystarczyć starostwom na przygotowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych. Jak również na przygotowanie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, czyli punktów, których położenie i wzajemne usytuowanie zostało matematycznie określone.©℗