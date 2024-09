Utworzenie spółki cywilnej będzie można zgłosić elektronicznie, w jednym miejscu, a zintegrowany wniosek zostanie automatycznie przesłany do wszystkich innych urzędów – to jedno z usprawnień przewidzianych w projekcie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (nr z wykazu: UD38).

To kolejny etap elektronizacji obsługi przedsiębiorców. Jak wskazują badania, ok. 90 proc. użytkowników usług elektronicznych dostępnych w internecie przez CEIDG ocenia je pozytywnie. Stąd propozycja rozszerzenia ich zakresu. Skorzystają na tym przede wszystkim przedsiębiorcy chcący założyć spółkę cywilną. Zdecydowana większość takich spółek jest zawiązywana przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Dzisiaj, chcąc zarejestrować spółkę cywilną, muszą oni złożyć osobno dokumenty w kilku różnych urzędach (US, ZUS, GUS). Nowelizacja umożliwi im zrobienie tego na jednym elektronicznym wniosku, który następnie zostanie automatycznie przesłany do wspomnianych urzędów. W ten sposób w tzw. internetowym jednym okienku będzie można załatwić większość formalności związanych z utworzeniem spółki cywilnej. Dodatkowo w CEIDG będą publikowane i aktualizowane informacje na temat tych spółek, co ułatwi ich weryfikację przez kontrahentów.

Projekt zakłada całkowitą rezygnację z papierowych wniosków o wpis do CEIDG. Nie będzie więc już można rejestrować działalności w urzędach gmin czy nadając wniosek przesyłką rejestrowaną. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które jest autorem projektu, zdaje sobie jednak sprawę, że nie wszyscy są już gotowi na pełną elektronizację, dlatego ta będzie przebiegała etapami. Od 1 czerwca 2026 r. wnioski o rejestrację działalności będzie można składać wyłącznie online, ale pozostałe, dotyczące już prowadzonej działalności, jeszcze przez kolejne dwa lata mają być obsługiwane również w formie papierowej. Do 1 czerwca 2028 r. sprawy dotyczące zawieszenia, wznowienia czy zakończenia działalności oraz zmiany wpisu nadal będzie więc można załatwić tradycyjną drogą.

W związku z popularnością aplikacji mObywatel resort rozwoju planuje również umożliwić przedsiębiorcom dostęp do CEIDG za jej pośrednictwem (możliwa będzie np. zmiana wpisu). Dodatkowo przewiduje pełną elektronizację przesyłania informacji o udzielonych pełnomocnictwach. Drogą elektroniczną będą też mogły umocować pełnomocnika spółki cywilne. ©℗