Z nowej wersji projektu nowelizacji prawa budowlanego zniknął przepis, który wzbudzał niepokój u przedsiębiorców będących użytkownikami wieczystymi.

Artykuł 32 ust. 4b prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725) mówi, że jeżeli podstawę prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi użytkowanie wieczyste, niezgodność zamierzenia budowlanego z celem użytkowania wieczystego nie może stanowić podstawy do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Poprzednia wersja projektu nowelizacji zakładała uchylenie tego przepisu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii uzasadniało potrzebę zmiany tym, że zamknięty katalog przesłanek, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, określa już art. 35 ust. 5 prawa budowlanego.

„Nie jest zatem uzasadnione, aby istniał dodatkowy przepis, np. art. 32 ust. 4b, który wskazuje, że jakaś sytuacja nie może powodować odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto w przepisie tym jest mowa o zatwierdzeniu projektu budowlanego. W obecnym stanie prawnym organ administracji architektoniczno-budowlanej (…) zatwierdza projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, a nie projekt budowlany. Projekt techniczny, będący elementem projektu budowlanego (…) nie podlega zatwierdzeniu przez ten organ”, wyjaśniał przyczynę propozycji uchylenia przepisu resort rozwoju.

Plany ministerstwa zaniepokoiły przedsiębiorców. Nie przekonywała ich argumentacja, że skoro mamy zamknięty katalog przesłanek określających, kiedy organ może odmówić wydania pozwolenia, to funkcjonowanie tego przepisu nie ma sensu. Praktyka pokazała, że gdy go nie było, to zdarzały się odmowy wydania pozwolenia na budowę, gdy projekt był zgodny z miejscowym planem zagospodarowania lub decyzją o warunkach zabudowy, ale nie był zgodny z celem użytkowania. Odstąpienie od uchylenia przepisu powinno uspokoić zainteresowanych.©℗