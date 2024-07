Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej obawiają się, czy po wprowadzeniu obowiązku niefinansowego raportowania będzie na rynku dość specjalistów z odpowiednimi kompetencjami.

Przygotowany przez resort finansów projekt ustawy, który jest implementacją dyrektywy CSRD (2022/2464 z 14 grudnia 2022 r.), nakłada na firmy nowe obowiązki raportowania niefinansowego z zakresu ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny). Kraje członkowskie powinny przyjąć wprowadzające dyrektywę przepisy do 6 lipca tego roku. Największe firmy są zobowiązane składać takie raporty już za ten rok, a w następnych latach obowiązek ten będzie obejmował kolejne przedsiębiorstwa.

Raporty mają być weryfikowane przez biegłych rewidentów, a to oznacza dla nich dużo więcej pracy i konieczność podniesienia kwalifikacji. Projekt przewiduje, że wpisani do wykazu biegłych rewidentów przed 1 stycznia 2024 r. lub dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego przed tą datą będą musieli tylko dokształcić się ze sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i atestacji. Pozostałych czekają zaliczenie minimum ośmiomiesięcznej aplikacji i egzamin. Projektodawca, mając świadomość, że przedsiębiorcy mogą mieć problem z dostępem do kompetentnych audytorów, dopuszcza, by firmy wykonujące badanie sprawozdań mogły się wesprzeć podwykonawcami. Eksperci KIG zwracają jednak uwagę, że w projekcie zabrakło – ich zdaniem – określenia kompetencji, jakie powinien mieć taki podwykonawca, oraz mechanizmów ich weryfikacji. „Ich brak generuje ryzyko oceny kluczowych kwestii ESG przez nieuprawnione i niewykwalifikowane podmioty, a tym samym obniża jakość procesu atestacji. Naraża ponadto podmioty raportujące na ryzyko nienależytego wywiązania się z obowiązku sprawozdawczości i marginalizowania kwestii, które z braku wiedzy czy kompetencji zewnętrznego eksperta nie zostaną prawidłowo zweryfikowane. Wskazane byłoby stworzenie rejestru wiarygodnych ekspertów zewnętrznych” – apelują do MF eksperci KIG.©℗