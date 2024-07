Skojarzenie, jakie mogą wywołać dwa znaki towarowe ze względu na ich analogiczną treść semantyczną, nie jest samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – stwierdził Sąd UE.

Włoska spółka Laura Food zgłosiła w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w celu rejestracji graficzny znak towarowy odnoszący się do towarów z klasy 30, obejmujących artykuły spożywcze, w tym herbatę. Oznaczenie prezentuje m.in. wizerunki lwów, elementy słowne „AL ASSAD” i „Thé Vert de Chine”, inskrypcje zapisane alfabetem arabskim oraz numery „R3505” i „4011”.

Rejestracji sprzeciwiła się hiszpańska spółka Bella Tawziaa II. Powołała się na wcześniejszy unijny graficzny znak towarowy, który również odnosi się do klasy 30 oraz zawiera takie elementy jak: wizerunki lwa, wyrażenia „grand lion” zapisane w alfabecie łacińskim oraz „lew” w języku arabskim, a także ciąg liczb „4011”.

Chociaż EUIPO początkowo oddalił sprzeciw, to innego zdania była izba odwoławcza tego organu. Stwierdziła m.in., że kolidujące ze sobą oznaczenia odwołujące się do lwów są ponadprzeciętnie podobne pod względem koncepcyjnym, co rodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Laura Food nie zgodziła się z tą decyzją i wystąpiła do Sądu UE o stwierdzenie jej nieważności w odniesieniu do herbaty.

Sąd – odmiennie niż izba odwoławcza – ocenił podobieństwo koncepcyjne obu znaków jako niskie. Jak zauważył, wizerunki lwów na wcześniejszym oznaczeniu są słabo dostrzegalne, a napisy „grand lion” czy arabskie określenie oznaczające lwa będą trudno zrozumiałe dla unijnego konsumenta. Stwierdził ponadto, że towary objęte spornymi oznaczeniami są sprzedawane głównie w sklepach samoobsługowych, gdzie dla konsumentów istotniejszy będzie aspekt wizualny. I pod tym względem podobieństwo między znakami określił jako niskie: element „4011” występuje w różnych pozycjach i rozmiarach, a oba oznaczenia zawierają dużą liczbę odmiennych elementów słownych, których nie można pomijać. W konsekwencji sąd zgodnie z wnioskiem strony skarżącej stwierdził nieważność decyzji w odniesieniu do herbaty.©℗

