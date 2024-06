Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przed skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała przedstawić „wszystkie zaświadczenia” o pomocy de minimis, a nie „kopie wszystkich zaświadczeń” – zakłada projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości.

Nieodpłatna pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów unijnych. Taka regulacja już dziś znajduje się w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492 ze zm.).

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji tego rozporządzenia. Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, zmiana zmierza do tego, by w treści aktu znalazło się aktualne odesłanie do przepisów unijnych, tj. do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831. W obecnym brzmieniu polskie przepisy odsyłają do starego rozporządzenia 1407/2013, które nie będzie stosowane po 30 czerwca br. „Rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych w prawie europejskim” – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Projekt zawiera jednak także merytoryczną zmianę – wymóg przedkładania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis „kopii wszystkich zaświadczeń” o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, zostanie zastąpiony wymogiem przedkładania „wszystkich zaświadczeń” o takiej treści. Potrzeba wprowadzenia tej zmiany w ocenie skutków regulacji jest tłumaczona koniecznością dostosowania rozporządzenia do ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 702.).

Projekt, według wyliczeń Ministerstwa Sprawiedliwości, ma oddziaływać na 1489 punktów NPP i NPO oraz 3524 przedsiębiorców. ©℗