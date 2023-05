Rząd w trybie pilnym skierował do Sejmu projekt nowelizacji prawa budowlanego i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Powodem są problemy z ukraińskim zbożem.

Projekt przewiduje m.in. zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m. Pod warunkiem że obszar ich oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Zamiast pozwoleń na budowę wystarczające będą same zgłoszenia.

W przypadku budynków gospodarczych i wiat o powierzchni zabudowy do 300 mkw. konieczne będzie dołączenie dokumentacji technicznej wykonanej przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Ponadto projekt przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Marszałek Sejmu nadała projektowi numer 3178.

„Wprowadzone uproszczenia pozwolą na szybkie i sprawne realizowanie inwestycji budowlanych w gospodarstwach rolnych, a dzięki zmniejszeniu ilości wymaganych dokumentów obniżone zostaną także koszty ich realizacji. (…) Warto również podkreślić, że niekiedy procedura uzyskania pozwolenia na budowę, ze względu na jej czasochłonność, uniemożliwia dostarczenie przez rolnika ubiegającego się o wsparcie wszystkich niezbędnych dokumentów, wymaganych do przyznania pomocy” – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Poza ułatwieniami w budowie rządowy projekt zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa proponuje, aby nadwyżka w budżecie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie została wpłacona do budżetu państwa, ale by sfinansowano z niej pożyczki na zakup np. nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie czy przetwarzanie produktów rolnych.

Posłowie projektami ustaw, dotyczących pomocy dla rolników, powinni się zająć 9 maja. Na ten dzień marszałek Elżbieta Witek zapowiedziała zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu. ©℗