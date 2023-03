NIK wzięła pod lupę działalność Biura Rzecznika MŚP w ramach szerszej kontroli funkcjonowania wybranych jednostek sektora finansów publicznych wykonujących zadania analityczne, doradcze, eksperckie i badawcze. Oceniła, że biuro prawidłowo realizowało ustawowe zadania, wytknęła mu jednak pewne nieprawidłowości.

Jedna z nich dotyczyła łączenia funkcji przez dyrektora generalnego Biura Rzecznika MŚP. Od momentu powołania do dnia zakończenia kontroli (30 czerwca 2022 r.) był on jednocześnie koordynatorem w wydziale prawno-legislacyjnym oraz w wydziale administracyjno-finansowym, które nie miały swoich dyrektorów. Otrzymywał za to dodatek specjalny – 79,5 proc. wynagrodzenia zasadniczego.