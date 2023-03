Znany szwajcarski producent żywności Société des Produits Nestlé SA w 2018 r. uzyskał międzynarodową ochronę na graficzny znak towarowy. Wygląda on jak czarna litera A z wpisaną w nią białą cyfrą 2, choć spółka twierdziła, że poszczególne elementy można interpretować wielorako i niekoniecznie będą odbierane jak kombinacja alfanumeryczna. Znak miał odnosić się do klas 5 i 29 obejmujących m.in. żywność mleczną i suplementy.

Sprzeciw wobec rejestracji wniosła spółka The a2 Milk Company Ltd. z Nowej Zelandii, podnosząc, że wcześniej dokonała międzynarodowej rejestracji podobnego oznaczenia graficznego, odnoszącego się m.in. do tych samych klas. Jego centralnym punktem jest mała litera a oraz cyfra 2 na czarnym polu, wokół którego dwukrotnie umieszczono nazwę „THE a2 MILK COMPANY”.