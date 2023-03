Sprzedaż usług finansowych w sieci rozwija się coraz lepiej. Nie trzeba już wychodzić z domu, by wziąć kredyt, zainwestować w akcje i inne instrumenty finansowe. To jest wygodne, ale może być groźne. Dlatego regulatorzy rynków krajowych informują o niebezpieczeństwach, a UE dostrzega konieczność zmiany przepisów. Obecne pochodzą bowiem z 2002 r. Prace legislacyjne zmierzają do uchylenia dyrektywy 2002/65/WE i nowelizacji dyrektywy 2011/83/UE.