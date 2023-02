Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 25 października 2018 r. (sygn. akt II Aka 391/18) m.in. stwierdził, że wprowadzenie w błąd nie jest znamieniem przestępstwa określonego w art. 297 par. 1 k.k. Opisane tam przestępstwo jest przestępstwem formalnym – następuje niezależnie od tego, czy doszło do udzielenia kredytu, o jaki sprawca się ubiegał, a także od tego, czy mający go udzielić został wprowadzony w błąd i czy w ogóle zapoznał się z treścią przedkładanego dokumentu lub oświadczenia. Ważne jest to, czy sprawca przedłożył nierzetelne zaświadczenie lub oświadczenie, zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu. W innym orzeczeniu tego samego sądu z 15 czerwca 2018 r. (sygn. akt II Aka 73/18) podkreślono z kolei, że dokument nierzetelny w rozumieniu art. 297 par. 1 k.k. jest dokumentem autentycznym (o ile jest wydany przez uprawnionego i w odpowiedniej formie), w którym pominięto niektóre dane lub w którym zostały zawarte informacje sugerujące stan inny niż istniejący w rzeczywistości. Z kolei Sąd Rejonowy w Bełchatowie w wyroku z 14 grudnia 2022 r. (sygn. akt II K 78/22) rozpatrywał sprawę, w której oskarżony w celu uzyskania pożyczki bankowej przedłożył w banku nieprawdziwe dokumenty mające znaczenie dla przyznania wsparcia finansowego. Było to poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków pracownika w firmie. Sąd uznał winę oskarżonego, skazując go na karę, w tym grzywnę.