Jego istotą jest nakłanianie do podejmowania przez internautów niepożądanych decyzji, tzn. takich, które mogą mieć dla nich negatywne skutki. To może być utrudnianie zaprzestania zakupów w sklepie internetowym, gdy trzy razy jesteśmy odpytywani, czy na pewno chcemy zrezygnować. Do takich praktyk zalicza się również różnicowanie widoczności poszczególnych informacji i linków, np. przez zmianę koloru lub wielkość czcionki (kiedy np. wybór towaru jest oznaczony dużą czcionką, a przycisk opróżnienia koszyka prawie niewidoczny). Zwodnicze interfejsy nie muszą dotyczyć tylko transakcji . Mogą to być również różne domyślne ustawienia dotyczące naszej prywatności, np. gdy przejście do jakiejś podstrony jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zainstalowanie plików cookies, a internauta nie jest o tym informowany. Zwodnicze interfejsy to także wprowadzanie w błąd lub podejmowanie decyzji za użytkownika. Nie ma zamkniętego katalogu takich działań. Przy ich określaniu duże pole do popisu będzie miał nowy regulator.