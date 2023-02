Jeśli cena wody do picia to „1 EUR plus 0,25 EUR kaucji”, to ile tak naprawdę kosztuje woda? 1 euro czy 1,25 euro? Chociaż spór na ten temat wywiązał się między dwoma podmiotami z Niemiec, jego rozstrzygnięcie może być istotne także w Polsce, gdzie powszechną praktyką jest podawanie ceny produktu z uwzględnieniem kaucji. Sprawa wydaje się tym bardziej aktualna, że trwają właśnie prace legislacyjne nad objęciem systemem kaucyjnym kolejnych rodzajów opakowań.