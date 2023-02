W Polsce, według szacunków rządu, niemal 830 tys. przedsiębiorstw to właśnie firmy rodzinne. Rocznie generują przychód o wartości 322 mld zł. Zachowanie majątku takich firm i ich dalsze sprawne funkcjonowanie bywa o tyle trudne, że nie zawsze ustawowi spadkobiercy wiedzą, jak to robić, a i nie wszyscy są zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej. Fundacja rodzinna ma stanowić podmiot, którego zadaniem będzie zarządzanie majątkiem rodzinnym i jednocześnie jego ochrona przed negatywnymi implikacjami procesów sukcesyjnych, wielością beneficjentów (również tych małoletnich) czy też ich sytuacją osobistą. Przyszłe przepisy, nawet w przypadku sprzedaży majątku (np. udziałów w spółkach kapitałowych) przewidują, że uzyskany kapitał będzie gromadzony w fundacji nie tylko po to, by móc rozdzielić go później między beneficjentów, lecz także na nowe inwestycje.