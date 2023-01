Zarządca sukcesyjny to osoba, która przejmuje prowadzenie firmy, gdy umiera przedsiębiorca. Może ją powołać jeszcze za swojego życia sam przedsiębiorca. Ale zarządcę sukcesyjnego można też powołać po śmierci przedsiębiorcy, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli przedsiębiorca nie powołał zarządcy, po jego śmierci mogą to zrobić uprawnione osoby, m.in. małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w firmie w spadku, oraz spadkobierca ustawowy lub testamentowy przyjmujący spadek. Zarządca sukcesyjny jest odpowiedzialny za utrzymanie i kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Jego ustanowienie zapobiega wygaśnięciu umów o pracę, zapewnia nieprzerwany dostęp do kont firmowych i umożliwia kontynuację rozliczeń podatkowych (firma działa z NIP przedsiębiorcy).