Szpital natychmiast rozpoczął procedurę udzielenia nowego zamówienia z wolnej ręki. Dotychczasowy wykonawca w odwołaniu wniesionym do KIO przekonywał, że nie było do tego podstaw. Artykuł 214 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wymaga bowiem kumulatywnego spełnienia kilku przesłanek do zastosowania tego trybu. Jego zdaniem rozwiązanie umowy z powodu braku waloryzacji nie jest sytuacją wyjątkową, co więcej zamawiający mógł ją przewidzieć, zwłaszcza że został ostrzeżony o takich konsekwencjach, a umowa została wypowiedziana z zachowaniem 16-dniowego terminu.