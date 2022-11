Przez zawarcie umowy spółki komandytowej jej wspólnicy, czyli komplementariusze i komandytariusze, zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. Przystąpienie do spółki wymaga wniesienia wkładu przez nowego komandytariusza. Przekłada się to na możliwość udziału w zyskach. Już od momentu notarialnego przystąpienia do zarejestrowanej spółki komandytariusz ma udział w przedsięwzięciu gospodarczym, jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki komandytowej.