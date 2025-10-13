Według kalendarza gregoriańskiego o zmierzchu 13 października Żydzi rozpoczynają obchody święta Simchat Tora (Radość Tory), kończącego okres Sukot, czyli Święta Szałasów lub Święta Namiotów. Zgodnie z biblijnym nakazem obchodzi się je przez siedem dni, od 15 do 21 dnia miesiąca tiszri, na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu i ich czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię.

Simchat Tora symbolizuje radość z przekazania Tory Mojżeszowi i zakończenie rocznego cyklu jej czytania, po którym natychmiast rozpoczyna się nowy.

Naczelny rabin Polski, Michael Joseph Schudrich, podkreślił duchowy wymiar święta i zapowiedział, że w tym roku modlitwy będą również dziękczynieniem za uwolnienie izraelskich zakładników.

Tradycja czytania ostatniego i pierwszego fragmentu Tory przez tzw. oblubieńców Tory i Księgi Rodzaju (chatan Tora i chatan Be-reszit) sięga IX–XIII wieku.

Uroczystości Simchat Tora zbiegły się z wiadomością o uwolnieniu przez Hamas 20 izraelskich zakładników – ostatnich osób porwanych podczas ataku z 7 października 2023 roku.

Ostatni dzień Święta Sukot to Simchat Tora, upamiętniający przekazanie na górze Synaj Tory Mojżeszowi - jedno z kluczowych wydarzeń w historii narodu żydowskiego. Tego dnia kończy się roczny cykl czytania Tory i rozpoczyna nowy.

- Simchat Tora to dla nas wielkie święto, ponieważ Tora jest naszym przewodnikiem w życiu. Zawarte w niej Boże prawo, a więc zarówno nakazy, jak i zakazy dane nam przez Pana, dotykają niemal wszystkich aspektów naszej egzystencji - powiedział PAP naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich.

Podkreślił, że w tym roku uroczystość będzie miała szczególny charakter. - Będziemy dziękować Bogu nie tylko za możliwość studiowania Tory, ale także za uratowanie porwanych przez Hamas - zaznaczył. Dodał, że w synagodze Nożyków w Warszawie codziennie odbywały się modlitwy za porwanych.

W Simchat Tora po odczytaniu ostatniego fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa (ostatnia księga Pięcioksięgu) następuje czytanie pierwszego fragmentu z Księgi Rodzaju (pierwsza księga Pięcioksięgu). Mężczyznę, któremu przypadł w udziale zaszczyt odczytania końcowego fragmentu, nazywa się oblubieńcem Tory – chatan Tora. Ten, kto odczytuje pierwszy fragment nowego cyklu, to oblubieniec Księgi Rodzaju – chatan Be-reszit.

Zwyczaj ten pojawił się w różnych gminach między IX a XIII wiekiem. W XVI wieku podczas święta pojawiły się procesje ze zwojami wokół bimy (hebr. określenie podwyższonego miejsca w synagodze, z którego odczytywana jest Tora) oraz towarzyszące jej specjalne czytania z Pięcioksięgu. 7 października 2023 r. palestyński Hamas przeprowadził niespodziewany atak na Izrael, wywołując kryzys militarny na Bliskim Wschodzie. Hamas i inne palestyńskie grupy zbrojne zabiły wówczas blisko 1200 osób i porwały 251. Odwet Izraela doprowadził do jednego z największych kryzysów humanitarnych na świecie. W poniedziałek izraelskie wojsko potwierdziło, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 zakładników. Wcześniej w poniedziałek uwolnił siedmiu porwanych. To ostatnie osoby uprowadzone 7 października 2023 r., które pozostały przy życiu i były nadal więzione w Strefie Gazy. Zakładnicy spędzili w niewoli 738 dni.

Zwolnienie tych 20 Izraelczyków jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych.