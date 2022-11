Nasza firma, notowana na giełdzie, zaliczana jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że niebawem zostanie na nas nałożony nowy obowiązek raportowania pozafinansowego związanego z ESG. Czy to prawda? Wydawało nam się, że dotyczy to wyłącznie dużych przedsiębiorstw. Autorami tekstu są Joanna Gąsowski i Marcin Rudnik counsel w warszawskim biurze kancelarii Wolf Theiss.

Raportowanie pozafinansowe ESG, na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tej chwili dotyczy przede wszystkim wybranych spółek giełdowych i firm z sektora finansowego. Od 2025 r. ma objąć zasadniczo wszystkie podmioty notowane na giełdach (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców), wszystkie instytucje kredytowe oraz ubezpieczeniowe, jak również duże przedsiębiorstwa, które spełniają co najmniej dwa z trzech kryteriów: