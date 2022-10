We wtorek 25 października odbyło się Forum Przedsiębiorczości organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i skierowane do wszystkich przedsiębiorców. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń przez uznanych międzynarodowych ekspertów. W trakcie Forum poruszone zostały kluczowe tematy dla polskiej gospodarki takie jak innowacje, kompetencje pracownicze, startupy, GOZ i rynki zagraniczne. Ważnym elementem konferencji było także zaprezentowanie sukcesów firm, które zrealizowały swoje projekty przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Konferencja Forum Przedsiębiorczości została zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która już od 22 lat działa na rzecz sektora MŚP w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Konferencja była współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programów Inteligentny Rozwój (POIR), Polska Wschodnia (POPW) i Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Uczestników Forum Przedsiębiorczości powitali Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Obecna edycja Forum Przedsiębiorczości przypada na trudny czas wielkich wyzwań. Gospodarka polska i światowa powstaje po trudach pandemii COVID-19. Dzisiaj mierzymy się z wielkimi wyzwaniami wojny za naszą wschodnią granicą i związanym z tym, wzrostem cen energii. Chcemy temu wszystkiemu przeciwstawiać, korzystając umiejętnie ze środków, które dzisiaj – mam nadzieję w sposób tak samo kompetentny, jak przed laty – będzie mogła nam przedstawić PARP. I dalej będziemy liderem, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków unijnych – powiedział Jacek Żalek, sekretarz stanu w MFiPR. – To już drugie Forum Przedsiębiorczości organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. PARP od 22 lat wspiera sektor MŚP w przedsięwzięciach związanych z rozwojem gospodarki. Dzisiaj nasi eksperci będą rozmawiać właśnie o gospodarce, o najnowszych trendach i o wyzwaniach, jakie będą przed nami. Dzisiejsze spotkanie będzie podzielone na pięć aspektów – innowacje, cyfryzacja, kompetencje, zielona firma oraz startupy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w kończącej się perspektywie finansowej zrealizowała prawie 13 tys. umów. Mieliśmy przyjemność zrealizować wspaniałe pomysły, które dzisiaj będziemy mogli zobaczyć. Będziemy łączyć się z firmami z całej Polski, żeby pokazać jak konkretnie one wpłynęły na rozwiązania, na rozwój polskiej gospodarki. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie zmotywuje Państwa i pokaże kierunki oraz możliwości dalszego rozwoju – powiedział prezes PARP Dariusz Budrowski. Następnie swoje przemówienie poświęcone centralnemu miejscu klientów w procesie transformacji cyfrowej wygłosiła analityczka, autorka i mówczyni Jaimy Szymansky, Industry Analyst & Founding Partner, Kaleido Insights. Keynote speaker opowiedziała o najważniejszych akspektach w budowaniu relacji z klientem. Forum Przedsiębiorczości zostało podzielone na pięć bloków tematycznych, skupionych wokół kluczowych wyzwań polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy uczestniczący w wydarzeniu dowiedzieli się od ekspertów jak wprowadzić innowacje do firm, jak podnosić kompetencje pracowników, planować ekspansję na rynki zagraniczne czy budować firmę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podczas pierwszego panelu zatytułowanego „Jak zostać architektem rozwoju swojej firmy? Zarządzanie Innowacją jako kompetencja przyszłości”, eksperci dyskutowali o tym, dlaczego innowacje są konieczne, jak nimi zarządzać, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą zwiększać konkurencyjność na rynku w aspekcie innowacji i jakiego wsparcia potrzebują w tym zakresie. W panelu wzięli udział: Maciej Cieślak – Trener centralny w LPP S.A.

Maria Tsouri – Profesor nadzwyczajny Mohn Centre for Innovation and Regional Development

Wojciech Szapiel – Chief Executive Officer, Inventity Foundation

Magda Marczewska – Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Paulina Zadura – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP. Panel 2 odbył się pod hasłem „Nie daj się wyprzedzić rzeczywistości. Naucz się kierować rozwojem osobistym w świecie transformacji cyfrowej”. O tym, jakie kompetencje są niezbędne w obecnych czasach, na ile trafne są wszelkie prognozy na temat transformacji cyfrowej i jak przygotować się do zawodów przyszłości, które jeszcze nie istnieją, rozmawiali: Agnieszka Ert-Eberdt – HR Strategic Advisor, Executive Coach & Mentor, Agnieszka Ert-Eberdt – all about people

Nick Obolensky – Founder, Agile Plus Leadership (UK and China)

Mikołaj Makowski -– VP, Outsourcing Director at Devire

Dorota Munio – Akredytowany Mentor EMCC/ Właścicielka FirmaBezProblemu.pl oraz 10Leasing.pl

Aleksandra Berg-Koza – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP. W panelu 3 „Sztuka przekraczania granic. Jak uniknąć błędów w strategii eksportowej” eksperci dyskutowali o umiędzynarodowieniu polskich firm – odpowiadali na pytania, kiedy podjąć decyzję o ekspansji zagranicznej, jakie są bariery i na jakie wyzwania powinni być gotowi przedsiębiorcy. W panelu uczestniczyli: Mariola Ciszewska-Mlinarič – Katedra Strategii, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Pawel Osterreicher – Prezes i Współzałożyciel, ReSpo.Vision

Chris Eichhorn – Business Development Manager, InvestSuite

Stas Matviyenko – CEO and Co-Founder, Allset

Arkadiusz Dewódzki – Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP. Panel 4 poświęcony był startupom i problemom, z jakimi muszą mierzyć się startupowcy. W prelekcjach „STARTUP na zakrętach. Do's and dont's dla Twojego biznesu” swoimi doświadczeniami podzielili się: Agnieszka Lewandowska – Prezes, Fundacja Startup School

Piotr Pietrzak – Partner Zarządzający, Tangent Line Ventures

Bartek Józefowski – Wicedyrektor Działu ds. Przemysłu 4.0, Krakowski Park Technologiczny

Marton Medveczky – Investment Director, Flaspoint Venture Capital

Marcin Seniuk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów PARP. Cykl zamknął panel poruszający istotny społecznie temat: „Biznes na zielono. Zrównoważony rozwój i jego korzyści dla świata”, zaprezentowany przez ekspertów: Walissa Tanaya Pramanasari – Founder of the Indonesian Youth ECCO Foundation

Sebastian Bandycki – Founder & CEO,Hydrum_eu

Hubert Niedzielski – PR Manager marki Volkswagen w Volkswagen Group Polska

Zofia Wetmańska – Fundatorka i Wiceprezeska Instytutu Reform Founder& CEO

Izabela Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP. Ważnym elementem konferencji było pokazanie sukcesów firm, które zrealizowały swoje projekty przy wsparciu Funduszy Europejskich 2014-2020. Przedsiębiorcy z całej Polski opowiadali o swojej działalności i innowacyjnych projektach. – Z perspektywy biznesu dofinansowanie z Funduszy Europejskich pozwoliło nam na znaczne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego, ale także realizację naszych zamierzeń: zbudować zakład, uruchomić linię produkcyjną nowego produktu oraz zatrudnić nowe osoby – powiedział Przemysław Zaprzalski, dyrektor ds. rozwoju w firmie Recykl Organizacja Odzysku S.A., produkującej innowacyjny dodatek stabilizujący do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwany w drodze recyklingu zużytych opon. – Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich udało nam się zrealizować wyjątkowy projekt. W ramach działań B+R wraz ze specjalistami pochyliliśmy się nad problemami osób niskorosłych. W ten sposób powstała linia rowerów, które odpowiadają ich potrzebom – powiedział właściciel firmy MAD Adam Zdanowicz produkującej rowery customowe. – Bez dofinansowania Funduszy Europejskich nie zrealizowalibyśmy naszego pomysłu. Każda innowacja niesie za sobą ogromne koszty, nie tylko operacyjne takie jak nakład pracy ludzkiej, ale przede wszystkim ogromne koszty finansowe – powiedział Karol Gaweł, prezes zarządu Smart Planet Kids sp. z o.o. sp. k. – producenta inteligentnej rozrywki dla dzieci, wykorzystującej inteligentne przetwarzanie matrycy obrazu z 2D na 3D. Na uczestników czekały także m.in. interaktywne warsztaty FRIZ, czyli autodiagnoza stylu myślenia – przydatne narzędzie rozwojowe, użyteczne zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Warsztaty poprowadziła Martyna Guba, trener biznesu i rozwoju osobistego, coach transformacyjny.