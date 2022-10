Sąd I instancji częściowo uwzględnił powództwo i zasądził 3 tys. zł. Apelację złożyła spółka C., ale rozpoznający ją stołeczny sąd okręgowy dostrzegł w sprawie problem prawny . Chodziło o to, czy zakład ubezpieczeń może obniżyć odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu możliwe do uzyskania w ramach współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy szkody w procesie naprawy pojazdu.