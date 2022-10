Organizacje piszą w liście do KE , że piractwo treści nadawanych na żywo pozbawia właścicieli praw do transmisji miliardów euro rocznie, szkodząc europejskiej kulturze, sportowi i branży kreatywnej. W odpowiedzi na to Komisja powinna zaproponować przepisy przewidujące adekwatne środki – apelują sygnatariusze. Te środki to przede wszystkim zobowiązanie firm technologicznych, takich jak dostawcy usług hostingowych, do natychmiastowego blokowania nielegalnych transmisji. Zaangażowane organizacje chcą, by treści były usuwane z sieci jeszcze podczas trwania transmitowanego wydarzenia.