Z kontekstu podanego zapytania należy wnioskować, że właściciel sąsiedniej działki skierował do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego pismo, wnosząc o nakazanie spółce przeprowadzenia prac budowlanych w celu obniżenia poziomu gruntu, aby uniemożliwić spływ wód opadowych. Podane kwestie, co do zasady, mogą być rozpatrywane w kontekście przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przy czym należy podkreślić, że podwyższenie terenu czy jego utwardzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia prac w rozumieniu art. 30 tego aktu prawnego. Organy inspekcji nadzoru budowlanego są jednak uprawnione do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, aby w jego toku ustalić, czy wykonane podwyższenie terenu wymaga wdrożenia któregoś z trybów przewidzianych w prawie budowlanym dla oceny legalności wykonanego podwyższenia terenu nieruchomości . Do takich wniosków prowadzi analiza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 20 października 2021 r. (sygn. akt II SA/Ke 695/21). W stanie faktycznym tej sprawy również powstał problem związany z podniesieniem terenu o kilka centymetrów w związku z utwardzeniem i przepływem wód na nieruchomość sąsiednią. W analizie prawnej sąd zwrócił uwagę na przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. We wskazanych przepisach bowiem zostały ustalone warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich umiejscowienie na działce oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. Spośród przepisów wspomnianego rozporządzenia na uwagę zasługują m.in. te , które są związane z odprowadzaniem wód z powierzchni działek (są one zgrupowane w rozdziale 5).