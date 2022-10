UOKiK przygląda się nie tylko influencerom, ale też platformom internetowym. W maju karę za nielegalne praktyki dostał umożliwiający sprzedaż używanych ubrań serwis Vinted, teraz zarzuty postawione zostały podobnej platformie - Olx. Czym zawiniły?

W przypadku Olx chodziło o kilka kwestii. Z jednej strony przyjrzeliśmy się warunkom pakietu ochronnego, a zatem usłudze dodatkowej, która w teorii ma zabezpieczać interesy konsumentów np. przed otrzymaniem innego produktu niż zamówiony, ale w praktyce ta ochrona jest iluzoryczna.

A drugi zarzut?

Dotyczy samej architektury serwisu, czyli mechanizmu sortowania i zasad zakupu bez opłat. Konsumentów mógł wprowadzać w błąd sposób sortowania wyników wyszukiwania. Sortowanie to narzędzie, które pomaga podjąć decyzję zakupową. Tymczasem na Olx kiedy użytkownik szereguje przedmioty według rosnącej ceny, niekoniecznie widzi na początku najtańsze oferty. Dopiero przy realizacji transakcji okazuje się, że firma dolicza do niektórych zamówień realizowanych przy pomocy przesyłek Olx usługę serwisową. Opłata ta sprawia, że przedmiot, który wydawał się nam korzystniejszy cenowo w trakcie sortowania, w rzeczywistości może takim nie być.

Generalnie w e-commerce niepokoi nas to, że coraz większe oddziaływanie na nasze decyzje zakupowe mają tak zwane „dark patterns”, czyli sposób budowania interfejsu użytkownika, który kształtuje decyzje zakupowe zgodne z wolą i interesem przedsiębiorcy. Platformy tak projektują układ stron, że podpowiadają one użytkownikom rozwiązania korzystniejsze dla firm, a nie konsumentów. W normalnych warunkach konsumenci nie wybieraliby tych opcji, ale te korzystniejsze dla nich samych są ukryte np. zaznaczone mniejszą czcionką albo pokazane na tle pogarszającym widoczność, bądź też informacja o nich zawarta jest tylko w hermetycznych i nieprzystępnych wzorcach umowy, których treści nie oddaje architektura serwisu. Chcemy, by przedsiębiorcy zaprzestali wpływania negatywnie na decyzje zakupowe przez schematy graficzne czy sposób lokowania pewnych informacji w portalach sprzedażowych.

Naszym zdaniem konsumenci w sieci z założenia stoją na gorszej względem przedsiębiorców pozycji, bowiem nie dostają jasnych informacji o sposobach działania np. platform czy sklepów internetowych, zaś generując sam ruch w sieci już dostarczają firmom technologicznym informacji, które mogą służyć zniekształcaniu decyzji zakupowych konsumentów, choćby poprzez selektywny dobór ofert. Nie mogą tego jednocześnie zweryfikować, ponieważ za architekturę stoją algorytmy, śledzenie, profilowanie, personalizacja cen.

Vinted z kolei wymagało od użytkowników przekazania skanu dowodu osobistego.