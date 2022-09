Plan stworzenia dzielnicy ma poparcie dużej części mieszkańców, ale za to ostro protestują właściciele firm , które mają siedzibę na terenie objętym szykowanymi inwestycjami. Działa tam kilkadziesiąt przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, które w ostatnich latach sporo zainwestowały. Uchwalenie planu nie będzie oznaczać wprawdzie, że muszą wynieść się z dnia na dzień. W praktyce dojdzie do tego po pewnym czasie. Od razu zablokowany zostanie zaś ich rozwój. Zapowiadają zgłaszanie roszczeń wobec miasta. Ich łączna wartość może wynieść od kilkuset milionów do ponad miliarda złotych.