W znajdujących się w granicach OOU nieruchomościach mieszkalnych powodów, podczas startów i lądowań samolotów, dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Powodowie nie zostali jednak zobowiązani do wykonania w swoich domach żadnych prac, bo znajdują się one poza wyznaczonymi strefami największych przekroczeń limitów decybeli. Nie zdecydowali się też na inwestycje z własnej woli, więc nie ponieśli jak na razie żadnych wydatków na dostosowanie budynków do zwiększonego hałasu. W obydwu postępowaniach sądy pierwszej instancji przyznały powodom odszkodowanie w wysokości kosztów niezbędnych do zapewnienia właściwego „klimatu akustycznego”, a więc poziomu hałasu nieprzekraczającego norm. Przedstawiciele lotnisk wnieśli od tych wyroków apelacje, a sądy odwoławcze postanowiły zwrócić się do SN z pytaniem o właściwą interpretację przepisów.