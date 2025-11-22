Unię Europejską reprezentują na szczycie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

UE: Nic o Ukrainie bez Ukrainy

Costa poinformował w piątek o rozmowie, którą razem z von der Leyen przeprowadził z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W komentarzu do niej napisał na platformie X: „Nic o Ukrainie bez Ukrainy”.

„Od pierwszego dnia Europa stoi po stronie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami pracujemy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Dzisiaj omówiliśmy obecną sytuację i jasno stwierdziliśmy, że nie ma nic o Ukrainie bez Ukrainy” - oświadczył szef RE.

Sprawa planu pokojowego będzie omawiana kilka razy

Zapowiedział, że europejscy przywódcy spotkają się w sobotę na marginesie szczytu G20, a następnie w Angoli na szczycie Unia Europejska - Unia Afrykańska (24-25 listopada).

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły dotyczące 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium. W zamian strona ukraińska mogłaby liczyć za gwarancje bezpieczeństwa, które - w ocenie serwisu - są zbliżone do tych obowiązujących w ramach NATO.

W piątek agencja Reutera poinformowała, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną wobec amerykańskiego 28-punktowego planu pokojowego. Jedno ze źródeł powiedziało agencji, że w opracowaniu propozycji prawdopodobnie wezmą udział również inne kraje europejskie.