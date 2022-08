Istotną zmianą ma być ograniczenie sytuacji, w których konieczne jest wydanie pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu budowy. Ma być ono niezbędne jedynie wówczas, gdy z danego obiektu będzie można korzystać już przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych – tak, by była pewność, że jest to bezpieczne. W każdej sytuacji o wydanie formalnego pozwolenia będzie mógł wystąpić także sam inwestor, gdy uzna to za celowe. Resort proponuje, by w innych przypadkach wystarczające było zawiadamianie o zakończeniu budowy.