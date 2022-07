Postawiono je trzem influencerom z branży fitness: Katarzynie Dziurskiej (449 tys. obserwujących na Instagramie), Katarzynie Oleśkiewicz-Szubie (106 tys. subskrybentów), Piotrowi Liskowi (57,7 tys. followersów) oraz spółce Olimp Laboratories, produkującej farmaceutyki oraz suplementy diety. Według ustaleń UOKiK spółka ta zawierała z twórcami umowy , w których zobowiązywała się do zapłaty za publikację postów i relacji w serwisie Instagram na temat produkowanych przez nią artykułów. W korespondencji namawiała ich jednak do stosowania niejasnych oznaczeń, sprzecznie do zaleceń komunikowanych od pewnego czasu przez UOKiK. Influencerzy mieli bowiem oznaczać wpisy hashtagami takimi jak np. #olimpad #nazwaproduktu.