Jego autorzy przekonują, że projekt w obecnym kształcie może skutkować m.in. wzrostem cen i niespełnieniem obowiązków środowiskowych, m.in. w zakresie recyklingu, narażając Polskę na wysokie kary oraz konieczność płacenia podatku od plastiku. Nowe regulacje mogą też doprowadzić do zaprzepaszczenia szansy na rozwój polskiego systemu gospodarki odpadami , w tym przemysłu recyklingu. Zmuszają bowiem polskich producentów do importu surowców i opakowań spełniających wymogi tzw. gospodarki obiegu zamkniętego (z obowiązkową zawartością surowców wtórnych). Zdaniem sygnatariuszy pisma „w centrum uwagi ustawodawcy znajduje się aspekt finansowy, wadliwie postrzegany jako okazja do pozyskania dodatkowego strumienia pieniądza, który wraz z wprowadzeniem ROP pojawi się w gospodarce w postaci obowiązkowych opłat od wprowadzających”.