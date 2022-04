Rezygnacja z projektu ustawy o ROP to błąd. Naraża państwo na kary, które zapłaci każdy z nas, a także nasze dzieci i wnuki. Jeśli dodać do tego wezwania polskiego rządu do rezygnacji z ropy, gazu i innych rosyjskich surowców, jedynym spójnym stanowiskiem zdaje się być jak najszybsze wprowadzenie ustawy – przekonuje Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

To reakcja na nasze ostatnie publikacje, że rozszerzona odpowiedzialność producenta uznawana jest w rządzie za kolejny czynnik, który może zwiększyć inflację, a co za tym idzie, prace w sprawie tej regulacji się przedłużą. ROP, przypomina stowarzyszenie, polega na tym, że producenci stają się finansowo odpowiedzialni za każdy etap życia produktów lub opakowań. Począwszy od projektowania, poprzez wytwarzanie, wprowadzanie na rynek, aż po zbieranie i utylizację, a także zanieczyszczenia środowiska spowodowane tymi działaniami.