Jednak cywilnoprawna forma dokonania darowizny przez gminę może być nieodpowiednia. A to z uwagi na regulacje dotyczące gospodarowania majątkiem samorządowym i uwzględnienia interesu gminy. Na te aspekty zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w piśmie z 31 grudnia 2021 r. (znak WA-0280/78/2021; źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl .). Wskazała w nim na możliwość przekazania sprzętu medycznego przez gminę dla prywatnego podmiotu leczniczego w formie użyczenia. Jest to również umowa cywilnoprawna. Z art. 710 k.c. i następnych wynika m.in., że przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Ponadto jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania.