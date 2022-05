Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych. W założeniu powinien być on przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. W skład przedsiębiorstwa może wchodzić własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa do nich. Składnikiem przedsiębiorstwa mogą być prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości czy też wierzytelności.