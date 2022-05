Przetarg dotyczył utrzymania czystości w szpitalu. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertą i wyznaczył termin podpisania umowy . Zwycięski wykonawca poprosił o jego przesunięcie. Szpital się nie zgodził i wezwał do stawienia się na podpisanie kontraktu. Jednocześnie dostarczył jego projekt. W wyznaczonej dacie pracownik wykonawcy stawił się w siedzibie zamawiającego i odebrał podpisany przez tego ostatniego kontrakt. Dzień później poinformował, że sam nie może go podpisać z uwagi na rozbieżności w stosunku do wersji, która była dołączona do dokumentacji przetargowej. Jego zdaniem zmiany te należy uznać za istotne wobec treści, jaka widniała w specyfikacji warunków zamówienia. Jednocześnie podtrzymał chęć zawarcia umowy, ale po wyjaśnieniu rozbieżności.